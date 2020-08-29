【疫市營商】中小企被疫情「迫到懸崖」組聯盟互相扶尋商機

新冠肺炎疫情令經濟急轉直下，不少中小企陷入生死存亡的困境，有中小企組成「共創商機大聯盟」，整合資源互助宣傳，以協同效應創造新商機自救。

「共創商機大聯盟」創會副主席劉惠瓊（Sarita）本身從事活動統籌，去年決定創業，詎料遇上疫情生意大受影響。她說：「去年社會運動期間還有客戶願意舉辦活動，疫情爆發生打擊不僅打擊中小企，連上市公司客戶的所有宣傳活動叫停，到現在公司幾乎零收入。」

劉惠瓊決定轉型。她在跨境電貿平台擔任中介, 協助本地商家打入內地市場，萌生了創辦「共創商機大聯盟」念頭；聯盟創立 1 個多月便吸引了 30 多位不同專門範疇的會員，包括：媒體廣告、活動策劃、傳媒公關、律師、保險、室內設計等等。她指出，雖然政府推出了保就業及其他資助計劃，但長遠來說中小企仍要迎合市場變化與發展，主動適應市場。

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▲ 共創商機大聯盟副主席 Sarita Lau 。

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在香港互相引薦生意的商會多不勝數，但大多都以聚會或活動性質自行交流，聯盟則著重會員之間的互補長短，例如一些年紀較大或幾代傳承的家族企業，一直以來只用固有模式做生意，想把形象年青化或為注入新元素也無從入手；某些企業不懂得如何把網銷結合業務，大聯盟正可提供協助。

劉惠瓊說：「例如一些擅長於網上直播、拍照、設計及公關宣傳的會員，他們便可以一條龍在網上及網下幫忙做宣傳。近期我們會設立直播頻道，讓會員逐一在社交平台上曝光，再與其他上下游企業結盟，並推出有噱頭有新意的銷售套餐，例如頭皮護理的公司會與顱底及水晶治療師合作推特惠套餐形式，同樣做法亦可用在不同行業，發揮無限可能。」

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