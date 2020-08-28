【限聚令放寬】食肆延長堂食至 9pm　銅鑼灣餐廳：訂枱爆到星期日

政府早前宣布放寬禁晚市堂食令等防疫措施，今天（28 日）起容許食肆延長堂食時間至晚上 9 時。有餐廳負責人表示，今晚至星期日晚市的訂枱已爆滿，預計生意有望上升 1 至 2 成。

晚市訂枱爆滿 料生意回升

在銅鑼灣經營素菜餐廳的魏先生表示，當顧客知道政府有意放寬堂食時間後，最近數日餐廳收到不少預約，今晚至星期日的晚市預約已經爆滿。他續指，雖然政府仍規定每枱最多只可坐 2 人，但無阻市民外出用餐的意慾，他預計措施放寬後，餐廳生意會上升 1 至 2成。

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戲院、美容院可復業

除了食肆可延長堂食時間外，政府亦容許戲院、美容院重開。當中戲院每個影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%。至於入座安排方面，在同一行座椅中不可有一排連續超過 2 張座椅被佔用，以及觀眾在影院內不得飲食。

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