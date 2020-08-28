【SME學堂】轉戰電貿救生意？美妝品牌裁員重組應付「新常態」

新冠肺炎疫情期間本地消費差，遊客生意更接近零，化妝品等零售行業大受打擊。Estée Lauder 截至 6 月底，單季營業額由去年同期的 35.8 億美元下跌至 24.3 億美元，虧損達 4.59 億美元。各大少品牌在疫情下拓展電子商貿平台，只是轉型又能否「止蝕」兼開拓財源？

大減實體店 電商成產業新趨勢

Estée Lauder 業績未如理想，公司已透過減少廣告宣傳、商務出差並暫停招聘以縮減支出，雖因此節省 8 億美元成本，但仍彌補不了收入下跌的困局。公司裁減 3% 全球員工，即約 1,500 至 2,000 人，並關閉 10% 至 15% 實體門市。

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▲ Estée Lauder 近年大力推動網銷及社交平台。

Estée Lauder 雖然要關閉門市及裁員，幸而其護膚產品銷情並無因新冠肺炎疫情衰退，收入反而增長 25%。該品牌亦已制定一系列重組計劃，除了關閉化妝品專櫃、實體門市，還將進一步投資網銷等數碼轉型領域。公司表示，疫情改革了消費者購物的渠道、消費的理由及與品牌互動的方式。

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大幅投放網上廣告 針對目標客群

至於日本化妝品品牌資生堂（Shiseido）同樣受新冠肺炎疫情影響，上半年虧損達 214 億日圓，銷售額也比去年同期減少 26%，只有 4,178 億日圓。資生堂也按綫上發展定下計劃，預計在 2030 年約 90% 至 100% 的推廣支出轉為投資數碼廣告，而 2019 年時相關支出只佔 50%。資生堂社長兼首席執行官魚谷雅彥表示，數碼廣告能準確針對目標客群，投資報酬率非常高。

▲ 資生堂預計在2030年約有90%至100%的行銷費用轉向為投資數碼廣告

同時，品牌希望全球電商銷售比例在 2023 年能提升到 25%，而針對銷售表現良好的中國地區，則希望在 2023 年將電商銷售比例從 34% 提升至 50%。

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