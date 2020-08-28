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【SME學堂】擺脫剝削惡名！星巴克區塊鏈記錄咖啡豆來源　增營運效率兼改善農民生計

數碼轉型 13:56 2020/08/28

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不少消費者愈來愈注重咖啡豆的來源地，而星巴克（Starbucks）採用區塊鏈（Blockchian）技術，記錄咖啡豆的來源地及烘焙地點，增加產品透明度之餘，同時可改善農民收入，一舉兩得。

產品透明度配合新世代消費習慣

服務率先在美國星巴克推出，顧客從紙袋上的號碼查詢咖啡豆種植地點、烘焙場所，甚至是咖啡師的沖泡手法。該公司也會向農民提供這些號碼，讓他們知道咖啡豆是如何送到消費者一方。據 2018 年的數據顯示，星巴克的咖啡豆來自超過 38 萬個農場，公司將咖啡豆的生產資訊記錄到區塊鏈，讓每個人都能知道喝進口中的咖啡從何而來。

星巴克全球咖啡及茶品資深副總裁 Michelle Burns 表示，他們已經追蹤由每個農場購買的每種咖啡近 20 年，以此為基礎，品牌希望對消費者披露咖啡的來源，增加農民與產地的曝光率。

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Thank My Farmer App，與全球咖啡供應鏈企業合作，以區塊鏈技術記錄咖啡豆來源

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利用科技改善農民生計

以區塊鏈紀錄咖啡豆產地，已成為不少咖啡品牌建立企業責任的方式。IBM 就與初創 Farmer Connect 合作，在今年推出《Thank My Farmer》（謝謝農夫）流動應用程式（app），跟全球咖啡供應鏈企業合作，以區塊鏈技術記錄咖啡豆來源。Farmer Connect 希望藉著這款 app，揭露咖啡豆一路到達消費者的過程，以及供應鏈中的咖啡豆價格，達到改善咖啡農民生計的目標。

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Photo﹕pexels、Farmer Connect、missbossy@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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