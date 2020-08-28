雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

一直以設計特色口罩盒而著名的港牌 GPMASK，最新推出新的雪糕車款，十分可愛。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

雪糕車款口罩即是提供三色口罩的成人款式，提供包括:粉色，白色，紫色的口罩，較之前廠方的單色口罩特別得多。在防護力方面，雪糕車款口罩亦提供支援最高的 Level 3 水平。

▲ GPMASK 雪糕車盒口罩

【其他內容】 【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費【詳情即睇:下一頁】

GPMASK口罩規格



-最高防護級別

-BFE>99%

-PFE>99%

-香港INTERTEK ASTM F2100化驗報告，

-SGS ASTM F2100 LEVEL 3 認證

-SGS EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證

-口罩顏色:一盒3款顏色: 粉色，白色，紫色

-每盒45PCS

-成人口罩(175X95)mm

-獨立包裝

售價:$135、85 折優惠價 $114

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】

▲ GPMASK 三色口罩

▲ GPMASK 口罩

口罩購買連結<<<<

【其他內容】 Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會【詳情即睇:下一頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l