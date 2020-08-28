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【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

行內熱話 03:34 2020/08/28

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香港口罩廠香港健康口罩在 FB 表示，現提供新的購買方法，買家可以自選各花紋或顏色口罩。
       
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，買家可以自選各種廠方有生產的花紋或顏色口罩。總之買一盒，就可以選擇 30 片不同款式的口罩，組合詳情可向廠方查詢。廠方提供一些款式組合供買家方便選購。

酷愛有型 - 黑。白。灰。朱古力色
鐘愛鮮艷 - 黃。綠。鮮粉紅。白色
甜美粉色 - 粉紅。粉紫。粉橙。白色

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起【詳情即睇:下一頁】

香港健康口罩

【其他內容】  【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費【詳情即睇:下一頁】

香港健康口罩

香港健康口罩規格

-納米口罩Nano Mask
-BFE99.9% PFE98%VFE99.9%
-Level 2
-30個獨立包裝
-成人/中童

售價:$128/盒 
如訂5盒，而其中2盒是白色有9折

【其他內容】  Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會【詳情即睇:下一頁】

香港健康口罩

 口罩購買連結<<<< (PM 店方購買)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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