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【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

行內熱話 03:00 2020/08/28

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平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩一直愛香港用戶歡迎，由於其防護力高，而且又透氣。但近來在香港商店較難購買，有網店遂引入發售。 
       
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店 mitchsmall 今次發售的平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩分兩個形式發售，一為現貨價，訂貨價則較平，只售 198/60個。

平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

【其他內容】  【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費【詳情即睇:下一頁】

平和口罩規格

-一盒60個
-尺寸 95x140mm（打開後）；80x135mm（摺疊時）
-日本製造
-PFE、BFE及VFE 達99%（日本最高標準）
-ASTM F2100防護級別Level 3（美國最高級別醫用口罩標準）
-屬3M™ Aura™ N95 即棄醫用防護口罩 1870+同級產品
-超薄高透氣設計，適合夏天配戴
-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入
-耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚，亦不易斷裂

【其他內容】  Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會【詳情即睇:下一頁】

平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

現貨售價:$228 (減 $18 優惠獲得方法按此)
訂貨售價:$198

1.口罩購買連結(現貨)<<<< 

2.口罩購買連結(訂貨 10 月初到貨)<<<< 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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