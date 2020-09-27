【有現貨、包送貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$168/60個

▲ 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩一直愛香港用戶歡迎，由於其防護力高，而且又透氣。但近來在香港商店較難購買，有網店遂引入發售。



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網店 mitchsmall 今次發售的平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩分有成人和中童尺寸，全為現貨價，成人售 $168/60個，中童售 $178/60個。

▲ 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

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平和口罩規格

-一盒60個

-尺寸 95x140mm（打開後）；80x135mm（摺疊時）

-日本製造

-PFE、BFE及VFE 達99%（日本最高標準）

-ASTM F2100防護級別Level 3（美國最高級別醫用口罩標準）

-屬3M™ Aura™ N95 即棄醫用防護口罩 1870+同級產品

-超薄高透氣設計，適合夏天配戴

-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入

-耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚，亦不易斷裂

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▲ 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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