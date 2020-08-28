【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

網店五金街本身售賣五金用品和工具，但亦有提供保護用品。在網店內，正發售 Medicom SAFE+MASK PREMIER。



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網店現在正進行特價，原價 $110 的 Medicom SAFE+MASK PREMIER 現售 $99。此口罩一盒 50 個，為 Level 1 水平。除送貨服務外，如買家自取可免運收費。首批口罩已售罄，加推的口罩 3/9 才到門市。

▲ Medicom SAFE+MASK PREMIER正在特價

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▲ Medicom SAFE+MASK PREMIER

口罩購買連結<<<< 售完即止

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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