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【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

行內熱話 15:42 2020/08/28

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網店五金街本身售賣五金用品和工具，但亦有提供保護用品。在網店內，正發售 Medicom SAFE+MASK PREMIER。
       
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店現在正進行特價，原價 $110 的 Medicom SAFE+MASK PREMIER 現售 $99。此口罩一盒 50 個，為 Level 1 水平。除送貨服務外，如買家自取可免運收費。首批口罩已售罄，加推的口罩 3/9 才到門市。

Medicom SAFE+MASK PREMIER正在特價

 

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【其他內容】  Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會【詳情即睇:下一頁】

Medicom SAFE+MASK PREMIER

口罩購買連結<<<< 售完即止

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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