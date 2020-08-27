HKTVmall 轉虧為盈賺 1.09 億! 店方透露四大計劃擴大優勢

在新冠肺炎疫情下，不少行業都遭受沉重打擊，但亦有公司不受影響，甚至轉虧為盈。HKTVmall 香港電視公布中期業績，上半年轉虧為盈賺 1.09 億元港元，報告中還有不少招積精句。

HKTVmall 表示上半年業績首次扭虧為盈賺 1.09 億，去年同期則蝕 1.55 億。期內，營業額約 13.4 億元，按年升 1.14 倍。訂單總商品交易額約 27.47 億元，同樣按年升 1.14 倍。上半年平均每日訂單量為 2.98 萬張，按年升近 99%。

業績報告中提到，HKTVmall 未來將有 4 個計劃，一是建立數據共享庫「Open Data Bank」，開放予大學、研究機構、數碼廣告公司、銀行等；二是在應用程式將加入外賣功能，目標於 9 至 10 月推出時有 3,000 家餐廳加盟；三是推出電子錢包；四是開放 HKTVmall 登陸頁面，容許商戶及其他內容供應商例如關鍵意見領袖 (Key Opinion Leader) 等，於 HKTVmall 介面上建立及管理其專屬頁面。

另外報告中亦有不少精句，如在「香港的電子商貿巿場」一段，表示：「多年以來，外界不同的持份者曾就 HKTVmall 的長遠競爭及生存能力提出多個疑問。第一類問題是：香港為什麼只有HKTVmall？為什麼香港兩間連鎖式超市不加入競爭？事實上，他們有加入競爭，只是成績未如理想」

隨後又稱「以上所述，是目前的情況；話雖如此，但驕兵必敗，我們絕不輕敵」。



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