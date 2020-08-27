獅子山口罩新推中童/女士款 全獨立包裝售$78/30個

▲ 獅子山中童口罩

港廠獅子山口罩近日連推新產品，除剛推出小巴牌口罩外，亦推出 ASTM Level 2 中童口罩。



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這款口罩已升級為 Level 2，全獨立包裝。雖然它叫中童口罩，但對小臉女士而言，一樣合用!

獅子山口罩規格

尺寸：14.5 x 9cm

顏色：白色

規格：ASTM Level 2

售價：$78/30個（獨立包裝）

每週日晚12點截單，截單前完成付款的訂單可於下週六取貨／發貨

例如：本週三購買，下週六可取貨／發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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