  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 18:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【市況直擊】荃灣零售市況天與地　大商場人流差無遊客・川龍街金舖：連印傭都不來幫襯

業界頭條 16:16 2020/08/28

分享：

香港因新冠肺炎疫情持續百業蕭條，現在逐漸緩商舖可望走出谷底？SME.hket 記者走訪荃灣，其中「街坊生意」的川龍街地舖和大商場荃新天地，可謂兩個世界：鄰近街市的川龍街附近一帶人流正常，生意也不俗，反觀荃新天地二期人流稀少。

商場之間能相互貫穿是荃灣商場的特點，香港感染新冠肺炎確診個案近日明顯回落，還未帶動荃新天地二期人流。

【相關文章】市道疲弱街坊商場吉舖處處見　美容小店：頂硬上很幸運未執笠

疫情期間荃新天地二期人流淡靜

位於 UG 樓層具多間興趣班及學習中心。專營話劇興趣班負責人 Natalie Chan 表示，新冠肺炎疫情前商場人流一向較少，假日光顧食肆客人偏多。她續指：「話劇班因應政府收緊限聚令人數需不時調整上課人數。其實早在 1 月開始新劇目時已調整排練日程，待完成這個劇目後再計劃開新劇目。事實上話劇需要連貫性，多次調整人數令小朋友吸收能力減慢。」

話劇班曾 7 月期間自行停業約兩星期，復業後避免家長擔心一直維持兩人一班，2 人課程編排時間表佔滿一整日，現時老師教學也吃力，除實體班外還要兼顧網上互動教學。

【相關文章】商場大型活動取消　項目策劃公司授權投資全泡湯等運到

此外，專授幼童音樂興趣班的負責人 Sarlo Wong 表示，這商場人流一向正常，但新冠肺炎疫情期間變得淡靜。公司亦因應疫情設網上授課，小部份選擇網上授課的學生因年紀幼小難實行網上授課，家長卻認為可幫助溫故知新樂理，但網上授課沒有面授課程成效高，約一半學生是附近居民故家長會選擇面授教學，惟部份學生相隔兩個月後上堂，學習進度因此減慢。

疫情下小型補習社轉身快過大集團式經營？詳情請按下一頁

現在放工時段到鄰近街市買餸回家

零售商舖受疫情衝擊難免影響生意，據記者目測位於民生區荃灣川龍街共5間珠寶金行，記者採訪3間金舖。

珠寶金行負責人許先生稱，這條街人流一向正常，3至4月人流才明顯減少，現在放工時段到鄰近街市買餸回家。這間店舖以熟客街坊為主、遊客偏少，過往經熟客口耳相傳帶動遊客生意。現時疫情影響大與高峰期比生意約跌一半。他透露，荃灣吉舖較旺角少始終是民生區租金相約，目前經濟差售買雜貨店舖的短期租戶偏多。

【相關文章】減租等於店舖收入升？商場烘焙用品店：業主租戶合作救市才有效

川龍街珠寶行會提早關門

另一間珠寶金行負責人葉先生指，朝早和晚上時段人流一般較少，故也會提早數十分鐘關門。新冠肺炎第三波疫情爆發生意已下跌，加上這區市民普遍消費力弱，可謂雪上加霜。他續指，印尼人喜歡金飾常光顧金舖，但疫情關係近期少了印傭生意，可能是僱主不讓他們外出。

還有一間珠寶金行負責人郭先生表示，新冠肺炎疫情嚴峻時人流曾一度減少，現時已回復正常。一般折扣優惠因應季度調整，而這間店主要是街坊生意，惟疫情關係給予更多折扣優惠。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關
2020/08/25
【疫市營商】靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關
【疫市營商】甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」
2020/08/22
【疫市營商】甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」
【限聚令未放寬】夾公仔機鋪・遊樂場所一視同仁續停　精品批發商：青年創業小店彈藥不夠只有結業
2020/08/27
【限聚令未放寬】夾公仔機鋪・遊樂場所一視同仁續停　精品批發商：青年創業小店彈藥不夠只有結業
商業營銷 商舖 商場 限聚令 興趣 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【附購買資料】再發售! Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹