香港因新冠肺炎疫情持續百業蕭條，現在逐漸緩商舖可望走出谷底？SME.hket 記者走訪荃灣，其中「街坊生意」的川龍街地舖和大商場荃新天地，可謂兩個世界：鄰近街市的川龍街附近一帶人流正常，生意也不俗，反觀荃新天地二期人流稀少。

商場之間能相互貫穿是荃灣商場的特點，香港感染新冠肺炎確診個案近日明顯回落，還未帶動荃新天地二期人流。

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▲ 疫情期間荃新天地二期人流淡靜

位於 UG 樓層具多間興趣班及學習中心。專營話劇興趣班負責人 Natalie Chan 表示，新冠肺炎疫情前商場人流一向較少，假日光顧食肆客人偏多。她續指：「話劇班因應政府收緊限聚令人數需不時調整上課人數。其實早在 1 月開始新劇目時已調整排練日程，待完成這個劇目後再計劃開新劇目。事實上話劇需要連貫性，多次調整人數令小朋友吸收能力減慢。」

話劇班曾 7 月期間自行停業約兩星期，復業後避免家長擔心一直維持兩人一班，2 人課程編排時間表佔滿一整日，現時老師教學也吃力，除實體班外還要兼顧網上互動教學。

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此外，專授幼童音樂興趣班的負責人 Sarlo Wong 表示，這商場人流一向正常，但新冠肺炎疫情期間變得淡靜。公司亦因應疫情設網上授課，小部份選擇網上授課的學生因年紀幼小難實行網上授課，家長卻認為可幫助溫故知新樂理，但網上授課沒有面授課程成效高，約一半學生是附近居民故家長會選擇面授教學，惟部份學生相隔兩個月後上堂，學習進度因此減慢。

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▲ 現在放工時段到鄰近街市買餸回家

零售商舖受疫情衝擊難免影響生意，據記者目測位於民生區荃灣川龍街共5間珠寶金行，記者採訪3間金舖。

珠寶金行負責人許先生稱，這條街人流一向正常，3至4月人流才明顯減少，現在放工時段到鄰近街市買餸回家。這間店舖以熟客街坊為主、遊客偏少，過往經熟客口耳相傳帶動遊客生意。現時疫情影響大與高峰期比生意約跌一半。他透露，荃灣吉舖較旺角少始終是民生區租金相約，目前經濟差售買雜貨店舖的短期租戶偏多。

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▲ 川龍街珠寶行會提早關門

另一間珠寶金行負責人葉先生指，朝早和晚上時段人流一般較少，故也會提早數十分鐘關門。新冠肺炎第三波疫情爆發生意已下跌，加上這區市民普遍消費力弱，可謂雪上加霜。他續指，印尼人喜歡金飾常光顧金舖，但疫情關係近期少了印傭生意，可能是僱主不讓他們外出。

還有一間珠寶金行負責人郭先生表示，新冠肺炎疫情嚴峻時人流曾一度減少，現時已回復正常。一般折扣優惠因應季度調整，而這間店主要是街坊生意，惟疫情關係給予更多折扣優惠。

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