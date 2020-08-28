【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

新冠肺炎疫情持續，不少本地口罩廠應運而生，有英國人決定在香港設立口罩廠，就算成本更高亦要保證質量。不過，美國要求香港出口到當地貨品要改貼「Made in China」標籤引發軒然大波，可見 Made in Hong Kong 仍有著超然的「含金量」。

現年 50 多歲的 Tony Herbert 居港 20 年，其從事布料創新工作逾 35 年，去年他放棄跨國公司的創新及產品材料主管 (Global Head of Innovation and Product Material) 一職，把畢生積蓄投資在香港設立工廠，創立自家品牌「Inno Concept」研發高科技布料。Inno Concept 的產品涵括了內衣以至口罩布料，旗艦產品為「EZE Masque」，這款可重用口罩至今已在歐美、日本及香港等地售出超過 50,000 個。

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▲ EZE Masque Double 經多次改良，可清洗重用 30 次。

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Tony Herbert 表示，在租金昂貴的香港設廠是因為希望可以監控整個生產流程，並相信香港工廠能夠提供最優質的出品。在新冠肺炎疫情開始時全球一罩難求，他有不少外國朋友「求救」，眼見香港出品備受信任，堅定了他推出更有效、安全的口罩的決心。近日 Inno Concept 便推出了新產品 EZE Masque Double ，口罩由觀塘廠房生產，百分百香港製造，其符合 BPR 法規及 OEKO-TEX 環保條例標準，經抗菌實驗證明，這款口罩能清洗重用 30 次仍保持 99% 抗菌效能。

Tony Herbert 指出，口罩使用了涼感透氣的彈性布料並輔以立體剪裁設計，香港天氣潮濕悶熱，港人又要長時間戴口罩，對外觀又有一定要求，相信這款經過多次改良的產品能滿足到港人及全球各地朋友的需求。

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