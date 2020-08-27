四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

卓悅表示，正以特價發售，在全線門市發售。發售款式如下:



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1. MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療(藍色)口罩(高防護版) 30個

☑ 香港製造

☑ BFE、PFE、VFE > 99%

☑ Nelson labs ASTM F2100 - Level 2

☑ ISO 14644-1:2015 Class 8 無塵間認證

☑ 合成血穿透阻力：120mmHG

☑ 口罩透氣度高：氣壓差透氣度平均值 4.06

☑ 尺寸: 175mm x 95mm (+/-3)mm

【至抵價💲65/盒】建議價$125

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2.MASK PROF. P99掛耳式(藍色)口罩(獨立包裝) 30個

☑ 獨立包裝

☑ PFE, BFE > 99%

☑ 防護 3層結構，阻隔飛沫、細菌及灰塵

☑ 高透氣度

☑ 100%香港製造，自產高規格熔噴布，真正「香港芯」

☑ 通過微生物測試、防火性測試

☑ 通過香港廠商會檢測中心及美國 NELSON LAB 認證

☑ 尺寸：17.5 x 9.5 cm

【至抵價💲59/盒】(建議價$98)

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3.ProMag 高品質三層保護(成人用)口罩 50個

☑ 香港製造，PFE、BFE > =95%

☑ 在100,000級無塵車間生產，符合ISO14644-1(ISO8)標準

☑ 經美國Nelson Labs測試通過ASTM F2100-2019 Level 1

☑ 面層 ▶ 阻隔液體、飛沫滲入

☑ 中層 ▶ 有效防止花粉、粉塵、細菌等有害物質入侵

☑ 底層 ▶ 低過敏性吸水舒適材料

☑ 簡易舒適掛耳設計

☑ 材料由美國專業化驗所認證

☑ 尺寸：約175 x 95 mm

【至抵價💲72/盒】(建議價$150)

平均每個$1.44

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4.HKMB 掛耳式(藍色)口罩 50個

☑ PFE, BFE > 99%

☑ 防護 3層結構，阻隔飛沫、細菌及灰塵

☑ 高透氣度

☑ 100%香港製造，自產高規格熔噴布

☑ 通過微生物測試、防火性測試

☑ 通過香港廠商會檢測中心及美國 NELSON LAB 認證

☑ 尺寸：17.5 x 9.5 cm

【至抵價💲72/盒】(建議價$115)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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