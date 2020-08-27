Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

Oxyair Mask HK 表示，將公開發售新一輪的口罩。當中七色彩虹口罩更是最後一次發售。



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廠方今次會在下週四 9 月 3 日早上 8 時發售七色彩虹口罩和新推出的 Level 3 高防護口罩，未廠方仍未透露銷售詳情。口罩售價如下:

售價詳情

1.七色彩虹口罩 70 個裝售價 :$210.

2.Level 3 高防護口罩 30 個裝售價: $100



買家可購買的產品組合分別為：

A ) 七色彩虹口罩一盒 $210

B ) Level 3 高防護口罩兩盒 $200

C ) 七色彩虹口罩一盒+ Level 3 高防護口罩一盒 $310.



運費:物流方面會全部選用順豐快遞，所有組合運費均統一為 $30

Oxyair Mask HK 表示，兒童口罩預計會在 9 月後期進行公開銷售，兒童口罩亦通過 ASTM 2100 Level 3 測試。

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▲ Oxyair Mask HK 彩虹口罩

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▲ Oxyair Mask HK Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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