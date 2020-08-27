【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

早前藍鷹牌香港代理最新設立網站，自行發售藍鷹牌口罩。今日有售 4 款藍鷹牌口罩。



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今次有貨的藍鷹牌口罩，包括:3D S 立體型兒童N95口罩 (6-10歲適用)(50枚入) (售價:$180)、台灣製 成人平面型四層活性碳口罩(5片一包) 50片入(售價:$160)、幼童立體型口罩 2~6歲 三層超透氣款 (綠色) 50入/盒 NP-3DTSS (售價:$140)和四層活性碳口罩(獨立包裝) 50片入/盒 NP-12K(售價:$170)。

▲ 藍鷹牌四層口罩

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▲ 藍鷹牌三層口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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