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【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

行內熱話 16:25 2020/08/27

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早前藍鷹牌香港代理最新設立網站，自行發售藍鷹牌口罩。今日有售 4 款藍鷹牌口罩。  
      
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 今次有貨的藍鷹牌口罩，包括:3D S 立體型兒童N95口罩 (6-10歲適用)(50枚入) (售價:$180)、台灣製 成人平面型四層活性碳口罩(5片一包) 50片入(售價:$160)、幼童立體型口罩 2~6歲 三層超透氣款 (綠色) 50入/盒 NP-3DTSS (售價:$140)和四層活性碳口罩(獨立包裝) 50片入/盒 NP-12K(售價:$170)。

 

藍鷹牌四層口罩

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個【詳情即睇:下一頁】

 

藍鷹牌三層口罩

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【其他內容】   【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝 Level 2 口罩30 個裝 現貨只售 $1 盒!?【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起【詳情即睇:下一頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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