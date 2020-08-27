【疫市營商】疫情下愈做愈縮無前途？ 小型補習社轉身快更勝集團式經營

補習社在香港絕對是盤賺錢生意，但風水總會輪流轉。新冠肺炎疫情持續，家長不敢讓子女外出，私營教育界包括補習社及興趣班深受打擊。相比之下，小型補習社在疫情反而靈活轉陣求存成功之餘，靜待復課時大反擊。

輝煌一時的現代教育補習社，高峰時多間 15 間（未計「現代小學士」），可惜加上近日新冠肺炎疫情影響，業務大不如前。其母公司香港教育（國際）投資集團早前發盈警，指上半年經營的 7 間補習社，只餘荃灣 1 間分校，「現代小學士」則仍有 8 間分店。

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▲ Miss Lydia 曾在疫情期間為市民搜羅口罩。

小型教育中心兼益教育（Green Eggs Education）創辦人 Lydia Lui 說：「按教育條例，要 7 至 8 人或以上才可以申請教育中心牌照，同時受教育局指引限制；之前教育局要求學校、補習社停課，正是指這類補習社。我們這些小型又豁免教育牌的微型補習社其實不受人數限制，但疫情下我們都決定停業，畢竟不希望有意外發生，影響行業聲譽。」

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小公司好處便是靈活，兼益教育現時正不斷研究網上教學的潛力，盼未來能發揮網上教學的長處，發掘新商機，而非將其當成面授課程的代替品。Lydia 坦言：「我們會行中小型路線，就是認為大型機構有機會沒落，新冠肺炎疫情是將這個過程加快了。現在我們的生意有下跌，但未算致命，坦白說長遠而言都要問自己，行業前景是否明朗。雖然即將開學，但知未真正回校上課，且到時可能又隨時停課，所以必須做好應變準備。」

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