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【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $99/50個

行內熱話 14:54 2020/09/25

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日本城表示，即時減價發售台灣製造健康天使醫用口罩。
      
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方發售的健康天使醫用口罩，提供粉紫色、粉紅色同湖水綠色成人口罩選擇。原售$118/50個，現售$99/50個。另有兩款粉紅同粉紫色3D幼童口罩，原售 $138/50個，現售$108/50個。

【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個

 健康天使醫用口罩規格
-符合台灣 CNS14774 醫用口罩測試標準
-美國ASTM F2100檢測BFE ≥99% & PFE ≥95%
-為台灣政府徵用之合作口罩公司及自設廠房，品質有保證

-成人口罩50個裝  (粉紫色/粉紅色/湖水綠色) 
-約175mm×95mm
-口罩上印有健康天使logo及台灣製造字樣

-3D 嬰幼童口罩50個裝 (粉紅/粉紫色)  
-約110mm×70mm
-2~6歲幼童適用 

Good Mask 新推買2送1優惠! Level 3 新色獨立包裝口罩售$72/盒

 

健康天使醫用口罩

口罩購買連結<<<

指定分店資料<<<

 【附購買網址】每個唔駛$1! 港產傳恩合作社 Level 2 中童口罩 限時售 $50/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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