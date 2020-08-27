【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

日本城表示，即時發售台灣製造健康天使醫用口罩。



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今次店方推出的健康天使醫用口罩除粉紫色外，還有粉紅色同湖水綠色成人口罩。另有兩款粉紅同粉紫色3D幼童口罩。平面款售 $118/50個，3D 款售 $138/50個。

健康天使醫用口罩規格

-符合台灣 CNS14774 醫用口罩測試標準

-美國ASTM F2100檢測BFE ≥99% & PFE ≥95%

-為台灣政府徵用之合作口罩公司及自設廠房，品質有保證

-成人口罩50個裝 (粉紫色/粉紅色/湖水綠色)

-約175mm×95mm

-口罩上印有健康天使logo及台灣製造字樣

-3D 嬰幼童口罩50個裝 (粉紅/粉紫色)

-約110mm×70mm

-2~6歲幼童適用

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▲ 健康天使醫用口罩

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▲ 健康天使醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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