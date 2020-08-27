  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

一盒齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

行內熱話 13:09 2020/08/27

分享：

生活日常 ShopDaily 表示，正發售 LionRock Mask 新推出的夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩。
     
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

LionRock Mask 口罩規格

-顏色： 1. 夏日繽紛（檸檬黃＋青草綠＋薰衣草紫）
           2. 紅粉佳人（Sharp桃紅＋嫩粉紅＋淺粉紫）
-每盒指定3種顏色，每色數量隨機！
-尺寸：17.5cm x 9.3cm
-每盒30個（獨立包裝）
-ASTM F2100-11 Level 1
-BFE，PFE ≥ 99%
-Delta P < 4

售價:$69/30個

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

出貨日期:每週日晚12點截單，截單前完成付款的訂單可於下週六取貨／發貨 例如：本週三購買，下週六可取貨／發貨

口罩購買連結<<<

 【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

【其他內容】   【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝 Level 2 口罩30 個裝 現貨只售 $1 盒!?

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【藥房幫手賣貨】盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單
今日
【藥房幫手賣貨】盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單
【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂
今日
【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂
【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠
今日
【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠
健康問題 健康美容 網上購物 網購平台 著數優惠 疫情 口罩

上一篇文章

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

下一篇文章

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹