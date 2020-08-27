一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

生活日常 ShopDaily 表示，正發售 LionRock Mask 新推出的夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩。



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LionRock Mask 口罩規格

-顏色： 1. 夏日繽紛（檸檬黃＋青草綠＋薰衣草紫）

2. 紅粉佳人（Sharp桃紅＋嫩粉紅＋淺粉紫）

-每盒指定3種顏色，每色數量隨機！

-尺寸：17.5cm x 9.3cm

-每盒30個（獨立包裝）

-ASTM F2100-11 Level 1

-BFE，PFE ≥ 99%

-Delta P < 4

售價:$69/30個

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出貨日期:每週日晚12點截單，截單前完成付款的訂單可於下週六取貨／發貨 例如：本週三購買，下週六可取貨／發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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