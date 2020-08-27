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【疫市營商】零售業寒冬未完　無遊客酒店零售商繼續尋出路

商管策略 10:44 2020/08/27

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訪港旅客大減，除了打擊旅遊業，其相關行業如酒店零售業亦受到影響。當中信和置業旗下的信和酒店截至 6 月，錄得虧損 7,630 萬元。公司表示，受到新冠肺炎肺炎疫情影響，訪港旅客人數嚴重下挫，酒店經營環境惡化影響業績表現。

訪港旅客減少 酒店出租率大跌

新冠肺炎疫情期間旅客急跌，即使「名牌」如半島酒店也難免受重擊。半島母公司大酒店集團早前公布，公司上半年虧蝕 12 億港元。集團表示，難以預測疫情的負面影響何時會結束，現正評估在後疫情下「新常態」的經營方向。

根據大酒店集團公布，期內收入減少 52% 至 13.3 億元，其中香港半島酒店收入跌 54% 至 2.8 億元。由於香港實行嚴格的旅遊限制令及隔離措施，酒店上半年出租率下跌 52％，平均房租下跌 36%，平均可出租客房收入大跌 87%。

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半島酒店最近推出「味遊半島」住宿加餐飲優惠吸客。

珠寶同店銷售按年跌65%

除了酒店業，本港零售業的業績亦未如理想。周大福受新冠肺炎疫情蔓延及宏觀經濟波動，影響季內中港澳業務。集團今年首 3 個月港澳零售值及同店銷售均按年減少 65%，內地零售值按年減少41%，同店銷售跌50%。

至於旗下擁有多個大型商場的太古地產，其上半年香港零售物業組合的租金收入下跌 10% 至 12.69 億元，反映按營業額計算的租金減少及提供的租金支援。撇除租金支援攤銷，租金收入總額下降 8%，當中太古廣場購物商場及太古城中心的租金收入分別減少 13% 及 9%。

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周大福今年首3個月港澳零售值及同店銷售均按年減少65%

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Photo：yohomall、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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