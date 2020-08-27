【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

香港口罩廠香港人口罩表示，即將提供口罩換購優惠。



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香港人口罩表示，若買家以原價購買 「納米軍用醫護級五層口罩（編號ER-99）」一盒，即可以 $20 換購 $99 的「ASTM Level 2醫護級三層口罩（編號HK-L2）」或 $78 的「粉藍/粉紅色中童醫護級三層口罩（編號HK-KD1/HK-KD2）的其中一款，而且全部現貨出售；選擇速遞送貨的話，更可在 3 天內送貨。

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優惠細節如下：

凡以原價購買「ER-99」-「納米軍用醫護級五層口罩」（每盒 $150/30個）一盒，即可以 $20 換購

（1）「HK-L2」-「ASTM Level 2醫護級三層口罩」一盒（原價每盒 $99 /30個）

（2）「HK-KD1」-「粉藍色中童醫護級三層口罩」一盒（原價每盒 $78 /30個）

（3）「HK-KD2」-「粉紅色中童醫護級三層口罩」一盒（原價每盒 $78 /30個）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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