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台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

行內熱話 04:18 2020/08/27

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近來香港人十分愛買台灣口罩，但其實台灣人在購買口罩方面都仍有困難，不但時出現搶購情況。
    
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

雖然台灣人有口罩實名制購買，但不但購買數量有限制，而且又沒有特別顏色/款式，只名滿足基本需要。有網民在 FB 群組訢苦:「嘖！沒想到香港人也在買台灣口罩⋯⋯我在台灣都買不到萊潔，難道要從香港訂運回來嗎？」

台灣網民訢苦難買台灣口罩

其他網民回應指:「香港容易買到口罩情況比台灣還要高 到處都有」、「萊潔在香港比台灣易買，而且一人最多可以買12盒，雖然價錢較貴，但總比大清早去排隊或黃牛價好，我已經找朋友幫忙買3盒了」、「萊潔得香港代理商是彩豐行，很好買，都不用排隊。香港太多口罩，119.9港幣/盒。但香港寄回台灣不易。」

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

事實上，現時不少台灣用戶成需要排隊，或在定時在網上搶購，才可購買某些台灣口罩。相反地，香港現時則在不少進口商大量把不同品牌的台灣口罩進口到香港市面發售，建議香港買家還是在香港購買台灣口罩，不要在各大台灣網店跟台灣用家「鬥搶口罩」了。

其他台灣網民亦和應

【其他內容】   【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝 Level 2 口罩30 個裝 現貨只售 $1 盒!?

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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