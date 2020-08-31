【附購買連結】台製藍鷹牌 NP-3D 口罩 港行指定網店售 $140/50個

▲ 台製藍鷹牌 NP-3D 口罩

Creatived Products Shop 是藍鷹牌香港代理指定的網店，現在發售藍鷹口罩。



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店方表示，正發售台灣製藍鷹成人立體型三層防塵口罩 (NP-3D)。一盒 50 個的口罩賣 $140，預計 9 月中發貨。

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▲ 台製藍鷹牌 NP-3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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