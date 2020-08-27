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【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

行內熱話 03:51 2020/08/27

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Creatived Products Shop 是藍鷹牌香港代理指定的網店，現在發售 N95 四層小童口罩 NP-3DS。
    
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，已準備 100 盒 NP-3DS 小童口罩作發售，將進行認購名額抽籤登記，中籤者每人可購買一盒口罩。NP-3DS 售價為 $180/50個。

台製藍鷹牌 N95 四層口罩

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

登記步驟如下：
1. 讚好￼「Creatived Products Shop」Facebook專頁￼
2. 填寫認購表格 
3. 留意 WhatsApp 個別通知

截止日期及時間 
2020年8月26日至2020年8月28日 23:59時結束

抽籤日期 
2020年8月29日

公佈日期
2020年8月30日

口罩購買連結<<<

【其他內容】   【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝 Level 2 口罩30 個裝 現貨只售 $1 盒!?

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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