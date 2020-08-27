【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

Creatived Products Shop 是藍鷹牌香港代理指定的網店，現在發售 N95 四層小童口罩 NP-3DS。



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店方表示，已準備 100 盒 NP-3DS 小童口罩作發售，將進行認購名額抽籤登記，中籤者每人可購買一盒口罩。NP-3DS 售價為 $180/50個。

▲ 台製藍鷹牌 N95 四層口罩

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登記步驟如下：

1. 讚好￼「Creatived Products Shop」Facebook專頁￼

2. 填寫認購表格

3. 留意 WhatsApp 個別通知

截止日期及時間

2020年8月26日至2020年8月28日 23:59時結束

抽籤日期

2020年8月29日

公佈日期

2020年8月30日

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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