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【藥房幫手賣貨】盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

行內熱話 02:54 2020/08/27

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盾牌口罩剛在 FB 表示，現時口罩現貨將在多間藥房發售。 
    
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

盾牌口罩指，口罩返貨藥房會越來越多，並會定時更新藥房資料。有發售盾牌口罩的藥房如下:

盾牌口罩

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

口罩發售點詳情

港島區
- 天力藥房
筲箕灣356-358號A鋪
- 佐鴻中西藥行
香港筲箕灣道374-380號地下C1鋪
- 僑豐西藥房有限公司
鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼111號舖

九龍區
- 光榮中西藥行
彩虹村金漢樓36號地下

新界區
- 榮興中西藥行
新界元朗朗屏邨第四座石屏樓M6號
- 天德參茸藥行
新界粉嶺聯和墟和豐街43號A座地下

【其他內容】  3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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