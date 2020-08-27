【藥房幫手賣貨】盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

盾牌口罩剛在 FB 表示，現時口罩現貨將在多間藥房發售。



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盾牌口罩指，口罩返貨藥房會越來越多，並會定時更新藥房資料。有發售盾牌口罩的藥房如下:

▲ 盾牌口罩

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口罩發售點詳情

港島區

- 天力藥房

筲箕灣356-358號A鋪

- 佐鴻中西藥行

香港筲箕灣道374-380號地下C1鋪

- 僑豐西藥房有限公司

鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼111號舖

九龍區

- 光榮中西藥行

彩虹村金漢樓36號地下

新界區

- 榮興中西藥行

新界元朗朗屏邨第四座石屏樓M6號

- 天德參茸藥行

新界粉嶺聯和墟和豐街43號A座地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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