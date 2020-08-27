台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

港牌 EG 表示，正開賣新一批的台灣製口罩。雖然此批口罩提供多色選擇，但規格上比上一批台灣口罩稍遜。出貨日期為 10月上旬。



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EG 口罩規格

-三層物料，多重過濾細菌及顆粒

-密封包裝，衛生放心 (獨立包裝)

-ISO 9001 :2015 認證工廠

-獲選為台灣政府生產口罩的工廠之一

-符合美國標準 ASTM Level 1

-BFE > 99% , PFE ≥ 95%

-口罩顏色: 淺藍 / 淺黃/ 淺粉紅 / 淺紫

-成人尺寸：17.5 cm x 9.5 cm

-台灣製造

-30 個一盒



售價 $70

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▲ EG 獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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