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台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

行內熱話 00:19 2020/08/27

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港牌 EG 表示，正開賣新一批的台灣製口罩。雖然此批口罩提供多色選擇，但規格上比上一批台灣口罩稍遜。出貨日期為 10月上旬。 
    
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

EG 口罩規格

-三層物料，多重過濾細菌及顆粒
-密封包裝，衛生放心 (獨立包裝)
-ISO 9001 :2015 認證工廠
-獲選為台灣政府生產口罩的工廠之一
-符合美國標準 ASTM Level 1
-BFE > 99% , PFE ≥ 95% 
-口罩顏色: 淺藍 / 淺黃/ 淺粉紅 / 淺紫
-成人尺寸：17.5 cm x 9.5 cm
-台灣製造
-30 個一盒

售價 $70

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

EG 獨立包裝口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】  3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

【其他內容】  【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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