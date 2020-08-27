【疫市營商】銅鑼灣消費旺場風光不再？中高檔食店：強推5折仍無客

新冠肺炎疫情爆發第三波，雖已轉趨緩和，惟名店區生意未見起色，即使在商業區正中心的龍頭商場生意劇跌，更有高檔食店生意大跌近半，加推再多優惠亦不見太大成效。

銅鑼灣 Fashion Walk 服裝店職員黃先生指出，室內商場吉舖不多，事關商場會主動尋找商戶，利用短期合約推快閃店（pop-up store）維繫人流，人流亦確在新冠肺炎疫情緩和下慢慢回升。

【相關文章】美容業癱瘓美容服務業 汰弱留強擴充搶復甦先機

▲ FASHION WALK 近來人流有所回升，但與疫情前仍相距甚遠。

黃先生說：「 7 月時日日確診 100 宗新冠肺炎，商場完全無人入來，有店舖索性早點關門起碼省回電費。現在人流回升到疫情前兩、3 成吧，但營業額跌超過一半。平時 8 月我們開始做轉季優惠，最多通常做到 6 折，現時疫情下我們要做半價才有些少效果，叫做『好過無』。以前我們區有不少內地自遊行，真的有客人會買衣服不看價錢牌，但現在當然消失了。」

【相關文章】Facebook落廣告花錢無效果？創業家歸納轉化生意 5 大竅門

▲ 內地自遊行絕跡。

銅鑼灣 Fashion Walk 佔地非常大，包括不少食店等商舖，但同樣面對客戶大減困境。食肆店長廖先生表示：「我們餐廳在附近叫做比較出名，價錢是中高檔次，生意一直不俗。過往午市有 2 萬港元生意，新冠肺炎疫情下營業額最多只剩一半。」

他又批評，政府的防疫政策「攞命」。他解釋：「餐廳最旺場是星期六、日晚市，營業額以前是 3 、4 萬元，現在講緊是 1 萬多元。我們索性星期一至三停晚市慳水電費人工，公司亦縮減大量員工節省成本了。其實我們處境算是比較好，我知附近有扒房減五折優惠仍然無人幫襯，有不少食店已關門大吉。」

【相關文章】限聚令餐飲消費模式大改 餐廳望政府推第三期抗疫基金解燃眉急

▲ 附近食肆客源大減，限聚令雪上加霜，食店無以為繼。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ