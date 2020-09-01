【疫市營商】銅鑼灣時裝快閃店日營業額破10萬元　關鍵：命中地區客戶「國際化」需求

新冠肺炎疫情轉趨緩和，惟市道低迷未復元，服飾名店生意未見起色。不過，也有快閃店滙集多名本地設計師作品，利用多元化產品所產生的協同效應，帶旺商場人流，甚至決定「添食」延長快閃店租約。

期間限定店「Asian GOLD 亞洲金風」位於銅鑼灣 FASHION WALK。項目策劃人 Philip Gold 說：「項目匯聚了眾多香港服裝設計師及藝術家，利用人流暢旺的實體店作為平台，色彩紛呈地現表達創意。活動反應非常好，最高一天的營業額更突破 10 萬港元。」

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▲ 「Asian GOLD 亞洲金風」項目策劃人 Philip Gold。

「Asian GOLD 亞洲金風」的貨品由港幣 500 至 10,000 元不等，有小型手作工藝品，也有需訂製的全手工名貴禮服。Philip 直言，新冠肺炎疫情下市場仍有潛力，最大的問題在於如何讓消費者接觸到優秀的設計師作品。他指出由於市場充斥着快速消費、網店、大公司壟斷等等不利於設計師的客觀條件，所以更需要能夠刺激到市場的全新思維。

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▲ 店舖有不同價位、不同特色的衣服。

Philip 以店內銷量最好的伊朗手工地毯為例：「它由一位居港的伊朗設計師製作。他跟港人結婚後，就將國家的特色產品帶來香港並融入香港特色。伊朗地毯本身非常大，而香港受限於居住環境，所以體積會縮小一點；圖案會用上港人更喜歡的簡約圖案，材質、色彩則依然保留伊朗特色，整個系列非常歡迎。因為疫情關係，很多優秀的設計師滯留在香港，產品無法帶出外國，結果便在店舖內共治一爐。在店舖內便能看到多種風格的作品。」

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Philip 指消費者一直都在尋找有特色的優秀產品，搜羅了東南亞、中國各地特色潮流服飾的快閃店正好能滿足到他們的需求。說：「銅鑼灣地段特殊，就算我們主力做區內客，由於銅鑼灣街坊『國際化』，本身就有不少外國人和高消費力的香港人，所以我們既能做高檔生意，又可做大眾化市場，多元共融。店舖現時已有回頭客，香港設計師又會因應需求不時增添新貨，良性循環下帶旺了商場人流。商場更主動和我們商談續約，我們亦決定了將租約延長多兩個月，快閃店將會做到 10 月。」

▲ 伊朗地毯。

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