台灣藍鷹牌口罩有得賣! 香港行貨指定網店發售成人/幼童口罩

BabyMall 正式成為台灣藍鷹牌口罩的香港代理合作網店，將發售三款藍鷹牌口罩。



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今晚 9 點先會發售這 2 款藍鷹牌口罩:

藍鷹牌 立體型防塵 口罩 三層超透氣幼童款6-10歲 [香港行貨] 藍色

藍鷹牌 立體型防塵 口罩 三層超透氣成人款 [香港行貨] 藍色

口罩預計會在 9 月中到港，到港後我地會立即發貨，每個帳戶限購 1 盒。

售價皆為 $160/50個

買滿 $300 智能櫃/自提點/順豐站 免運費！

買滿 $450 速遞到家 免運費！

口罩購買連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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