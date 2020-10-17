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香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $130/50個

行內熱話 19:48 2020/10/17

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近日香港製造的理的口罩供應穩定，在不少地方也有發售。記者在大圍富明藥房，亦發現有此口罩發售。
   
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

早前有網民報料，指此藥房不時有港產理的口罩大碼發售，而且是合理價，記者遂前往查看。記者發現藥房有少量理的口罩現貨發售，店員稱售價為 $130/50個。建議買家前往前，先向店方查詢是否有存貨。

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

香港製造理的 Level 3 口罩藥房有售

 地址:大圍大圍道54號大圍大圍道54號  電話：2699 8482

【其他內容】  3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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