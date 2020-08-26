供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

近日香港製造的理的口罩供應穩定，在不少地方也有發售。記者在大圍富明藥房，亦發現有此口罩發售。



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早前有網民報料，指此藥房不時有港產理的口罩大碼發售，而且是合理價，記者遂前往查看。記者發現藥房有少量理的口罩現貨發售，店員稱售價為 $150/50個。建議買家前往前，先向店方查詢是否有存貨。

事實上，近日不少藥房都有理的口罩發售。例如有網民在 FB 報料，成功在荃灣麗城薈 3 期榮華藥房購得，售價為 $135 盒。但講到售價最平，就是有藥房曾以 $128 發售理的口罩(按此瀏覽報道)。

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▲ 香港製造理的 Level 3 口罩藥房有售

地址:大圍大圍道54號大圍大圍道54號 電話：2699 8482

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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