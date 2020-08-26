台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

波記士多表示，正發售 3 款台灣中衛醫療口罩。



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波記士多 Bogie Store 正發售台灣中衛醫療口罩 ，包括黑、粉紅和粉藍色，售 $30/5 個起，8 月 31 日到貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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