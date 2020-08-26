【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝 Level 2 口罩30 個裝 現貨只售 $1 盒!?

香港口罩品牌 Accmask 表示，正推出 $1 盒香港製獨立包裝現貨口罩搶購活動!



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Accmask 表示，廠方將以 $1 盒發售港產 Level 2 獨立包裝口罩現貨 (30 個裝)，共有 1 萬 5 千個口罩給買家搶購。廠方表示，買家需要先登記成會員，再在 5 個開搶時間發售。5 次的搶購將在 8 月 26 日至 9 月 4 日庾間發生。廠方只會透過 Email 通知買家搶購，所以必須登記成會員才可參加。現有會員不用再次登記，即可參加搶購。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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