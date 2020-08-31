【疫市營商】宅在家也是商機！日本一人電飯煲・高畫質眼鏡大賣

新冠肺炎疫情下實體零售生意大跌，宅經濟趁勢而起，令日本的「一人電飯煲」、「高畫質眼鏡」等商品意想不到大賣，甚至有鮮肉店搞網上直播，生意疫市增長！

家電品牌 THANKO 因應疫情與在家工作的趨勢推出不同產品，例如口罩烘乾機、連接電話的高畫質眼鏡（外觀如潛水鏡），不用拿著電話躺著就能看的「眼睛家庭劇院」。社長山光博康表示，公司每月大約推出 10 款新產品，最近熱門的一人電飯煲，只要 14 分就鐘煮好米飯，飯煲甚至可以直接當成碗來用。

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▲ 最近熱門的一人電飯煲，只要14分鐘就煮好米飯，飯煲甚至可以直接當成碗來用

啤酒公司靠網上品酒會救生意

新冠肺炎疫情令視像通訊軟件使用量大增，日本商家藉此推出帶貨直播。精釀啤酒公司 YOHO Brewing，受疫情影響餐廳定單大跌，4 月營業額只有去年同期的 2 成。但零售和網購部門的定單，比去年同期增長 180% 和 200%，是創業以來最高的紀錄。公司的年度訂購方案，每 2 個月會派送 24 枝啤酒，口味自由組合。公司自 2015 年起不定期舉辦的線上品酒會，現時每次有 1,000 至 2,000 人在線參與。

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Photo﹕yankodesign、pexels