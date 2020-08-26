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【SME學堂】知名度更勝 Google・Amazon　M＆M‘s 膺美國最受歡迎品牌之謎

商管策略 10:10 2020/08/26

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「只溶你口，不溶你手」這句 M&M's 廣告口號相信大家不會陌生，這間有 80 年歷史的朱古力公司，更打敗 Google 和 Amazon 成為全美最受歡迎的品牌，究竟這個以戰爭起家的品牌如何打入消費者的心？

軍用口糧變休閒食品

M&M's 前身原來是軍用食品，外型跟現時的 M&M's 不同，且硬得跟磚塊一樣。之後品牌為了進軍零售市場，甚至與競爭對手「好時」(Hershey's) 合作生產以糖衣包裹的朱古力，糖衣可避免朱古力溶化，而且不會弄髒手、方便吃。這種新產品命名為 Mars & Murrie，也就是後來的 M&M's。

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公司決定加強M&M's原有的卡通形象，為不同顏色的朱古力豆設計不同性格

M&M's 的廣告雖然跟同類產品有區別，但公司在 1960 年在每顆朱古力上印上著名的「M」字樣，加深消費者對品牌的印象。為了印上字樣，M&M's 花了不少資金研發出常精準的機器，避免糖衣外殼在印制過程中被壓破。這個「M」字樣原本是黑色，之後公司為了讓它更突出，因此改用白色字樣。

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品牌在世界各地開設專賣店

卡通角色形象鮮明 主題專賣店售不同產品

M&M's 在 1995 年發展遇上瓶頸，主要是產品沒有太大改變，加上有不少品牌模仿，公司決定加強 M&M's 原有的卡通形象，為不同顏色朱古力豆加入「人類性格」，如潑辣的紅色、單純的黃色、性感的綠色，還增加了膽小的橙色、聰明的啡色兩個角色。

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品牌推出客製化朱古力

M&M's 甚至利用角色的人氣，於 1997 年在拉斯維加斯開設首間專賣店。目前，全世界共有 5 間「M&M'S 世界」（M&M's World）。店舖除了售賣 M&M's 的朱古力，還有各種聯名商品，如：衣服、玩具、紀念品，店舖還推出客製化朱古力，將顧客想要說的話印在 M&M's 上。

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Photo：M&M's、Shopping in Shanghai、Alf van Beem

撰文 : 廖淑瑩

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