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【附購買資料】再發售! Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

業界頭條 15:05 2020/08/28

分享：

網店生活日常 ShopDaily表示，由於第一批口罩開賣 5 分鐘內已售罄，現加推第二批香港口罩獅子山小巴牌口罩。 
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，由於獅子山設計團隊當初做設計時希望可以保留小巴牌嘅本土文化，但忽略了原來小巴牌設計始創人是麥錦生師傅，並已被巧佳廣告製作有限公司註冊相關版權，一直尊重版權嘅獅子山團隊當然即時聯絡麥師傅商量合作機會，希望可推出此口罩。合作後，廠方立即請麥師傅為香港口罩獅子山特製獨一無二的「獅子山口罩 Lion Rock Mask」字款，令口罩更具特色。此外，小巴牌口罩正式由原先 Level 1 升級為 Level 2，防護力更強。因上述因素，所以口罩延遲了推出。

Lion Rock Mask 小巴牌口罩

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

口罩發售詳情

預售日期：8月28日(星期五), 下午5:30時正 (第二批)

1.單買每盒：$89/盒，每盒30個（獨立包裝）
預售數量：1500盒⠀

2.【特別版小巴牌口罩連鎖匙扣套裝】300套
優惠價 $195 (兩盒小巴牌口罩+指定小巴牌鎖匙扣一個，原價$213)⠀

發貨/ 取貨日期
第一批：9月14至9月21日⠀
第二批：9月21至9月28日⠀

口罩購買網址<<<<

店方亦提供獅子山口罩發售 Q&A，供買家參考!

Q：口罩規格
A：通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level 2認證，BFE，PFE ≥ 99%，Delta P < 4，有關口罩規格詳情可參看早前的Post。

Q：口罩尺寸
A：尺寸：17.5cm x 9.3cm

Q：可以係邊到買？
A： 可以到生活日常ShopDaily網舖購買

Q：售價係？
A：$89/1盒，每盒30個（獨立包裝）
    $195 兩盒小巴牌口罩+指定小巴牌鎖匙扣一個

Q：付款方法？
A：Payme，支付寶，信用卡

Q：發貨時間？
A：訂單確認後，我們會於14/9 - 21/9發貨。選擇門市取貨的客戶可憑訂單確認電郵於14/9 - 21/9直接到下單時所選擇的門市取貨。

Q：取貨方式？
A：可選擇，1) 順豐速運（運費到付，上門派遞／順豐智能櫃）或 2) 到門市自取（手續費$8）
門市地址：
荃灣荃心藥房：荃灣眾安街47號地舖
深水埗七國百貨：深水埗長沙灣道257號地下（深水埗地鐵站C1出口左轉）

除口罩以外，亦可連同生活日常ShopDaily其他貨品一同購買，屆時會以順豐速運到付形式送貨。如消費滿$500元（包括購買獅子山口罩），將可享用免運費優惠。請選擇順豐，運費將自動減免。

【其他內容】  3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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