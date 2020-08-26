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【到貨注意】日本製造KOWA三次元口罩 突襲多間香港藥房 超良心價售$138盒/50個起

行內熱話 15:05 2020/08/26

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近日香港藥房有不少靚口罩賣，除早前發售的港產理的口罩和中衛口罩外，還有最愛用戶歡迎的日本製造口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

近日有不少藥房有日本製 KOWA 三次元口罩 M 碼 50 個裝發售，例如今日有網民報料，黃埔榮華亦曾發售，售價為 $220 一盒，但因貨量不多，現已售罄。

但講到最平，不得不提元朗莉滿藥房(按此)，早兩日亦曾發售同款KOWA 三次元口罩 M 碼 50 個裝，店方只以 超良心價 $138 一盒發售，十分抵買。有網民在 FB 群組討論，表示可能會大貨返，叫其他網民多點留意其他藥房有否返貨呢!

Kowa 三次元口罩 M

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Kowa 三次元口罩規格

-男女都適用或中等臉型者(90mmx160mm)
-高機能的五層保護，99.9%過濾空氣中的PM2.5、微浮粒子、花粉、病毒飛沫、感冒以及噴嚏飛沫的傳染 
-通過 99% PFE、VFE、BFE測試(0.0001毫米= 0.1微米）
-內置銀離子高效抗菌過濾，用來抑制過濾器表面的細菌生長 
-完美的面部結合結構，更貼合鼻子和臉頰，立體構造：保持舒適的口鼻空間，降低氣悶及不適感
-一盒50個

【其他內容】  3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

【其他內容】 推廣策略學屈臣氏? 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

Kowa 三次元口罩只售 $138

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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