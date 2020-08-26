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【附購買連結】唔駛排、不用搶! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩無限購 ESDLife 正價發售!

行內熱話 13:51 2020/08/26

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雖然近日較易在屈臣氏各門市買到屈臣氏口罩，但如果大家真係無「運」的話，其實可以在不少網店可以購得屈臣氏口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

ESDLife  網店現正發售屈臣氏口罩，不但有常見的 WatsMask LEVEL 3 口罩發售，而且更有 WatsMask LEVEL 2 口罩。售價分別為 $119.9 和 $79.9 和 $119.9，一盒 30 個獨立包裝。注意此店同樣沒有了易賞錢會員的 $10 優惠。

ESDLife 沒有限制買家購買 WatsMask 口罩的數量。買家在此網店購買 WatsMask 產品滿 $300 可免運費。注意此 WatsMask 是採用企業版包裝，用料亦跟零售版無分別。屈臣氏 Level 2/3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

屈臣氏 WatsMask LEVEL 2 口罩

【其他內容】 【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

屈臣氏 WatsMask LEVEL /3 口罩

口罩購買連結<<< (9 月14 日發貨)

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 推廣策略學屈臣氏? 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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【附購買方法】理的合作網店售港產Level 3口罩! 現貨賣$150/50個

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