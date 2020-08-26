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【管理Tips】超越供應鏈・市道　KPMG：人才管理成未來3年經營最大風險

商管策略 12:27 2020/08/26

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新冠肺炎疫情導致企業改變營運模式。畢馬威（KPMG）會計師事務所早前對各國企業執行長（CEO）的調查顯示，包括招聘、員工健康福祉在內的「人才風險」，已超越供應鏈相關風險，成為企業未來 3 年營運的最大威脅。

人才風險成企業營運最大威脅

KPMG 在 7 月 6 日至 8 月 5 日期間，對澳洲、加拿大、中國、法國、意大利、日本、英國和美國的 315 名 CEO 調查。結果顯示，他們認為未來 3 年企業營運面臨的最大威脅中，人才風險（talent risk）已由排名第 11 急升至排名第 1，第 2 名則是新冠肺炎疫情及美中貿易戰下的供應鏈相關風險，其後為環境與氣候變遷風險。對於全球經濟未來 3 年前景的看法，有 32％ 的 CEO 表示，自己目前的信心比 2020 年初還低，但另有 32％ 則指自己現在更有信心。

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有80％的行政總裁指，隨著疫情期間安排遠距工作，和以網絡與客戶溝通，令公司加快數碼化擴展計劃

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工作模式改變成新常態

新冠肺炎疫情也令企業調整營運。80％ 受訪 CEO 指，隨著疫情期間安排在家或遙距工作，以及用網絡與跟客戶溝通，令公司加快數碼化擴展計劃，另有 69％ 執行長短期內減少實體辦公空間。

KPMG 主席兼執行長 Bill Thomas 表示，公司營運轉向遠距工作，也許令混合式的人力安排成為新常態。隨著企業推動在家工作，可能將企業團隊在全球分布得更廣、網上互動更多，員工工作的舒適程度也可說是前所未見。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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