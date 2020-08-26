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【限聚令未放寬】夾公仔機鋪・遊樂場所一視同仁續停　精品批發商：青年創業小店彈藥不夠只有結業

業界頭條 15:36 2020/08/26

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香港特區政府宣布本周五（8 月 28 日）起重開戲院、美容院，以及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所，但夾仔機店仍未能重開，連帶玩具零售批發生意亦大受影響。

有精品批發商指，夾公仔機店舖被列入勒令停業一群，原因跟大型遊樂場持公眾娛樂場所牌照有關，雖則夾公仔機店舖持獨立牌照，惟政府宣布遊樂場暫時關閉被歸為同類處所；店舖客人配帶戴口罩內進且停留時間短，故一直乾等政府放寬安排。

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禮品屋負責人 Marco Cheuk 坦言，夾公仔機店在本港屬新興行業，但不少 90 後「全副身家」投資成「場主」（註：擁有夾公仔機店舖的人）及「台主」（註：租用場地擺放中 1 部或多部夾公仔機）創業。夾公仔機店舖停業大量積存貨品，部分台主或場主只好把公仔獎品存貨擺放家裡衣櫃，現時公仔機成大行業，故被列入勒令停業一群讓他們損失慘重。

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Marco 又指，持有夾公仔機店舖須領公眾娛樂場所牌照，或臨時公眾娛樂場所牌照，因與大型遊樂場持同樣牌照，故被列入勒令停業一群。他同意人流聚集多的大型遊樂場暫時關閉，惟內進夾公仔機店舖的客人停留時間短，且會配帶載口罩，從事公仔機生意年輕人就停業令遲遲未放寬心情低落，卻一直等待政府放寬安排。

Marco 建議，政府可按場地面積，先分批重開少於 2,000 平方呎的夾公仔機店等處所，2,000 呎以上店舖可暫緩，因後者多由大企業經營租用，以其財力還可支撐一段時間，小店再停開下去只有結業一途。

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撰文 : 鍾采餘

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