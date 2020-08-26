【SME學堂】平價雜貨店疫市開近2000門市　名創優品兩招創56億營業額

在香港設有分店的中國平價雜貨品牌「名創優品（MINISO）」，雖有指其「山寨」某知名環球家品零售品牌，但無何否認其經營能力強，在新冠肺炎疫情下仍積極在海外拓展分店，短短幾年已在 80 個國家設立過千家分店。這個主打平價雜貨的品牌在中國的銷售額已超過 50 億元人民幣（約港幣 56 億 1,270 萬元），並以 2 個策略在海外開設分店。

疫情造就品牌擴張機會

名創優品 2013 年成立，當時未有太多人認識，但公司共同創辦人葉國富計劃在中國及日本各地開分店。到了 2015 年，成立只有 2 年的名創優品在中國已有超過千間門市，銷售額達 50 億元人民幣，更開始嘗試在中國以外的市場開店。現時品牌在 80多個國家和地區開設 1,700 多間門市。

【相關文章】特許經營之道：加盟做老闆真的好？

▲ 品牌在海外市場採用代理加「全託管」的模式營運

名創優品海外市場的交易額已超過中國市場總額，甚至部分海外市場分店的銷售額是中國門市的 3 倍。疫情並未有影響名創優品的拓展計劃，葉國富表示，疫情反而令大量位置良好、租金低廉的舖位閒置為品牌提供擴張機會。

【相關文章】薄利多銷仍是賺錢主流？中國第二大電商平台拼多多市值700億美元超越京東

靠兩招搶佔海外市場

名創優品開拓海外市場採用代理加「全託管」的模式營運，「全託管」的形式是由加盟商出資，店舖配貨營運管理由品牌負責，渠道、產品共享，以及隨後雙方分帳。這樣加盟商沒有庫存與銷售壓力，但需要承擔大部分經營風險；品牌則能夠統一管理門市，確保品牌在海外保持原有特色。

代理模式則是以貨品買斷形式與當地有資金實力和零售經驗的財團合作，使其成為國家地區總代理。日常經營由代理方負責，而總部將加以培訓及指導。品牌傾向挑選符合一定條件的大集團合作，這樣有利品牌對接本地資源、迅速在當地擴張。舉例，品牌在泰國的總代理是泰國興泰集團，這間本土飾品行業巨頭在曼谷等地擁有過百間直營店、加盟店，市場資源豐富。

【相關文章】開網店・拓零食業務 百事營業額大增1成打贏肺炎疫情

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo﹕Wpcpey