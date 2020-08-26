【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

記者在大圍金城門藥房發現，港牌 KNG 口罩正在特價發售。

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此 KNG 口罩提供三色選擇，分別為：粉紅/蛋黃/型黑，而且為全獨立包裝，方便攜帶。此口罩為香港牌子，中國製造，提供 BFE/PFE>95% 防護水平。此口罩一盒有 30 個。店方正進行特價優惠，任選三盒只需 $100，換言之平均售價不用 $34。此口罩在其他不少商店也要賣近 $50 一盒。注意優惠期有限，售克即止。

▲ KNG 口罩提供 BFE/PFE>95%

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地址:大圍大圍道52號 電話:5392 9050

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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