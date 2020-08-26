【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

▲ ComNsafe+ Jewel Collection特別版彩色口罩

香港口罩廠 ComNsafe+ 表示，現推出特別版口罩 Jewel Collection。

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Jewel Collection 特點是一盒提供 7 種寶石顏色，包含顏色如下:

Rose Quartz 玫瑰石英

Amethyst 紫水晶

Yellow Sapphire 黃寶石

Amber 琥珀

Jade 翡翠

Tourmaline 璧璽

Obsidian 黑曜石

▲ ComNsafe+ Jewel Collection特別版彩色口罩

Jewel Collection 每盒有 25 片，每種顏色 3 至 4 片。首批限量 500 盒，以優惠價 $65/盒發售。口罩在 8 月 28 日正式到貨，現時接受預訂。

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▲ ComNsafe+ Jewel Collection特別版彩色口罩

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V STAR 口罩規格



-ASTM Level 2

-BFE & PFE > 99%

-一盒25個

-每種顏色3-4片

-獨立包裝

售價:$65

購買方法

1. 門市

上環：信德中心3樓澳門廣場3020號舖

營業時間：11:30-19:30

觀塘：成業街16號怡生工業中心地下G&H座D2號

營業時間：11:00-20:00

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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