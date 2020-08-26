【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

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香港口罩廠 ComNsafe+ 表示，現推出特別版口罩 Jewel Collection。
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Jewel Collection 特點是一盒提供 7 種寶石顏色，包含顏色如下:
Rose Quartz 玫瑰石英
Amethyst 紫水晶
Yellow Sapphire 黃寶石
Amber 琥珀
Jade 翡翠
Tourmaline 璧璽
Obsidian 黑曜石
Jewel Collection 每盒有 25 片，每種顏色 3 至 4 片。首批限量 500 盒，以優惠價 $65/盒發售。口罩在 8 月 28 日正式到貨，現時接受預訂。
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V STAR 口罩規格
-ASTM Level 2
-BFE & PFE > 99%
-一盒25個
-每種顏色3-4片
-獨立包裝
售價:$65
購買方法
1. 門市
上環：信德中心3樓澳門廣場3020號舖
營業時間：11:30-19:30
觀塘：成業街16號怡生工業中心地下G&H座D2號
營業時間：11:00-20:00
2. 口罩購買連結<<
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟