【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

早前 Medox 已推出多色成人和女土/中童口罩，廠方剛又表示已推出更多新顏色口罩。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方的口罩為 Level 2 水平，提供成人和女土/中童尺寸，現推出的口罩顏色，包括:



成人：紫、桃紅、粉紅、黑、螢光黃、螢光綠、橙、白

女士：螢光黃、螢光綠、桃紅、白

▲ Medox 口罩

【其他內容】 推廣策略學屈臣氏? 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

Medox 口罩規格



-ASTM Level 2

-EN14683 Type IIR

-BFE & PFE > 98%

-一盒30個

-獨立包裝

售價:$$128

口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l