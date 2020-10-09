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推廣策略學屈臣氏? 多款中衛口罩現貨 藥房入手價$150/50個

商管策略 13:56 2020/10/09

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台灣中衛口罩吸引力大，早前屈臣氏就推出推廣換購活動，需要買家購物滿 $288 才可以加 $20 換一包。有藥房就推出類似的換購活動。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

祥益西藥房又搞新中衛換購優惠，只要買家即日起至 10 月 11 日，購買樂信或利家寶產品滿 $200 ，即可以換購以下口罩。 

1.加$125換購中衛醫療口罩（綠色）50個裝 或

2.加$150 換購中衛炫霓紫口罩 50個裝/

中衛酷黑口罩 50個裝/

中衛櫻花粉口罩 50個裝/

中衛潮橙口罩 50個裝

3.中衛口罩x謝多燕蕾絲口罩 10個裝 

4.加$180換購中衛醫療（ASTM L1) 口罩（藍色）50 個裝

另外中衛兒童口罩大特價，中衛兒童口罩（綠色及粉紅色）50個裝售 120 

【其他內容】【附購買詳情】一盒齊 5 色! 香港製造 Utimask 彩色口罩 連鎖門市售$79/50個 

 地址:屯門良景邨良景商場L431 電話:2455 5205

【其他內容】  PFE/BFE 99%! 港牌肯納絲 Level 1 口罩 樂協售 $40/50個起

中衛口罩

【其他內容】 【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個  

換購中衛口罩需購買的產品

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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