推廣策略學屈臣氏? 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

台灣中衛口罩吸引力大，早前屈臣氏就推出推廣換購活動，需要買家購物滿 $288 才可以加 $20 換一包。有藥房就推出類似的換購活動。



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祥益西藥房表示，只要買家即日起至 8 月 27 日，購買樂信或利家寶產品滿 $200 ，即可以 $150 換購中衛特別版成人口罩 30 個裝 1 盒。據了解，口罩包括迷彩和丹寧藍等款式。但注意數量有限，換完即止。

▲ 中衛口罩迷彩/牛仔藍特別版換購

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▲ 買家需要購買指家產品才可換購。

地址:屯門良景邨良景商場L431 電話:2455 5205

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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