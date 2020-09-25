推廣策略學屈臣氏? 中衛迷彩口罩現貨 藥房入手價$150/30個

▲ 中衛口罩迷彩特別版換購

台灣中衛口罩吸引力大，早前屈臣氏就推出推廣換購活動，需要買家購物滿 $288 才可以加 $20 換一包。有藥房就推出類似的換購活動。



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祥益西藥房又搞新中衛換購優惠，只要買家即日起至 9 月 27 日，購買樂信或利家寶產品滿 $200 ，即可以換購中衛特別版成人口罩 30 個裝 1 盒。

1.加$125換購中衛醫療口罩（綠色）50個裝 或

2.加$150 換購中衛迷彩綠色口罩 30個裝/中衛酷黑口罩 50個裝／中衛口罩x謝多燕蕾絲口罩 10個裝 /

3.加$180換購中衛醫療（ASTM L1) 口罩（藍色）50 個裝

另外中衛兒童口罩大特價，中衛兒童口罩（綠色及粉紅色）50個裝售 120

【其他內容】【附購買詳情】一盒齊 5 色! 香港製造 Utimask 彩色口罩 連鎖門市售$79/50個

▲ 中衛口罩迷彩特別版換購

地址:屯門良景邨良景商場L431 電話:2455 5205

【其他內容】 PFE/BFE 99%! 港牌肯納絲 Level 1 口罩 樂協售 $40/50個起

▲ 中衛口罩

【其他內容】 【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個

▲ 換購中衛口罩需購買的產品

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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