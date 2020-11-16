多款中衛口罩現貨 藥房入手價$150/50個

台灣中衛口罩吸引力大，有藥房就推出換購活動。



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祥益西藥房新推中衛換購優惠，只要買家即日起至 11 月 18 日，購買樂信或利家寶產品滿 $200 ，即可以換購以下口罩。

1.加$125換購中衛醫療口罩（綠色）50個裝 或

2.加$150 換購中衛炫霓紫口罩 50個裝/

中衛酷黑口罩 50個裝／

中衛櫻花粉口罩 50個裝/

中衛潮橙口罩 50個裝/

中衛深丹寧口罩 50個裝/

中衛海芋黃口罩 50個裝 /

中衛迷彩黑口罩 30個裝/

中衛迷彩綠口罩 30個裝

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地址:屯門良景邨良景商場L431 電話:2455 5205

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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