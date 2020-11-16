  • 23°C
香港時間 : 20201116日 (一) 04:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多款中衛口罩現貨 藥房入手價$150/50個

商管策略 00:28 2020/11/16

分享：

台灣中衛口罩吸引力大，有藥房就推出換購活動。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

祥益西藥房新推中衛換購優惠，只要買家即日起至 11 月 18 日，購買樂信或利家寶產品滿 $200 ，即可以換購以下口罩。 

1.加$125換購中衛醫療口罩（綠色）50個裝 或

2.加$150 換購中衛炫霓紫口罩 50個裝/

中衛酷黑口罩 50個裝／

中衛櫻花粉口罩 50個裝/

中衛潮橙口罩 50個裝/

中衛深丹寧口罩 50個裝/

中衛海芋黃口罩 50個裝 /

中衛迷彩黑口罩 30個裝/

中衛迷彩綠口罩 30個裝

【其他內容】 PFE/BFE>99% ! WALLS 獨立包裝印花口罩 售$10/4個

 地址:屯門良景邨良景商場L431 電話:2455 5205

【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

【其他內容】  【附購買連結】3E>99%!日本BMC女士/中童外科口罩 平均售$100/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

九巴新推 Junior 版 Level 1 中童口罩! 成人/中童口罩同售 $20/10
2020/08/25
九巴新推 Junior 版 Level 1 中童口罩! 成人/中童口罩同售 $20/10
3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個
2020/08/25
3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個
有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方網店大街市新登場
2020/08/25
有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方網店大街市新登場
健康問題 健康美容 著數優惠 良景邨 疫情 口罩 屈臣氏

下一篇文章

【疫市直擊】外賣盛行環保餐具生意滔滔？紙商：食肆為省錢寧用不合格產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣